"Большая честь выступать за сборную". Максим Федин рассказал о победе над Литвой

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Максим Федин
заявил, что в матче Лиги наций
с Литвой
он не испытал трудностей из-за игры на искусственном газоне, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Особо не почувствовал сложностей или трудностей из-за игры на искусственном газоне. Когда в сборной, играешь сердцем и душой, большая честь выступать за сборную. В первой игре ничего не помешало нам", - заявил Федин.
Отметим, что Федин на 31-й минуте матча Литва - Казахстан заменил Бахтиера Зайнутдинова
, который открыл счет в дебюте встречи, а после получил повреждение. Национальная команда обыграла
литовцев со счетом 2:0.
Следующий матч в Лиге наций казахстанские футболисты проведут против Беларуси 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.
Команда Михала Билека с тремя очками расположилась на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла
на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.
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