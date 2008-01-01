"Большая честь выступать за сборную". Максим Федин рассказал о победе над Литвой

Казахстан идет вторым в таблице.

Максим Федин. фото: КФФ©
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Сегодня 15:57
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Максим Федин заявил, что в матче Лиги наций с Литвой он не испытал трудностей из-за игры на искусственном газоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Особо не почувствовал сложностей или трудностей из-за игры на искусственном газоне. Когда в сборной, играешь сердцем и душой, большая честь выступать за сборную. В первой игре ничего не помешало нам", - заявил Федин.

Отметим, что Федин на 31-й минуте матча Литва - Казахстан заменил Бахтиера Зайнутдинова, который открыл счет в дебюте встречи, а после получил повреждение. Национальная команда обыграла литовцев со счетом 2:0.

Следующий матч в Лиге наций казахстанские футболисты проведут против Беларуси 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.

Команда Михала Билека с тремя очками расположилась на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.

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Метки:
Сборная РК по футболу Беларусь Литва Лига наций Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Футбол
Футбол Сборные
0
Сегодня 15:57
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