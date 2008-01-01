"На поле выйдут те, кто будет играть сердцем". Билек высказался о матче с Беларусью и травме Зайнутдинова

Алишер Абдулин

Игра со сборной Беларуси во втором туре Лиги наций будет тяжелой, заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Михал Билек. Он пока не знает, сыграет ли один из лидеров команды Бахтиер Зайнутдинов, сообщает корреспондент Vesti.kz.



- Насколько тяжелая травма у Бахтиера Зайнутдинова, и сыграет ли он против Беларуси?



- Пока не знаем, посмотрим на его состояние на предматчевой тренировке. Из травмированных уже точно не будет Тагыбергена. Он покинул команду.



- Смотрели предыдущий матч Беларуси, какой футбол ожидаете завтра?



- Завтра будет сложный матч, Беларусь проиграла первую встречу Албании и захочет реабилитироваться здесь.



Нам очень важно было выиграть в первом матче. В этой игре ребята работали все 90 минут, и было видно, что хотели выиграть. И я очень рад, что получилось.



- Выйдут ли игроки "Астаны" в стартовом составе?



- Неважно, кто будет в стартовом составе - важно, чтобы в матче были игроки, которые будут работать лучше и играть сердцем. И сделают все возможное, чтобы принести результат. Неважно, будут ли они из "Астаны", "Ордабасы" или "Кайрата".



Матч состоится 7 сентября в Алматы на стадионе "Центральный". Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.



В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.