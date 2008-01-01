Сборная Беларуси прибыла в Алматы и определилась с составом на матч Лиги наций с Казахстаном

Футболисты сборной Беларуси
прилетели в Алматы, где 7 сентября проведут матч с Казахстаном
в рамках второго тура Лиги наций
, сообщает официальный сайт
АБФФ.
К предстоящей игре будут готовиться 23 футболиста:
вратари
: Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район), Сергей Игнатович ("Динамо-Брест");
защитники
: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Александр Сачивко ("Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук ("Динамо-Брест"), Алексей Легчилин ("Неман", Гродно);
полузащитники
: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг ("Астана", Казахстан), Юрий Ковалев ("Арсенал", Тула, Россия), Иван Бахар ("Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба - "Шахтер", Солигорск), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);
нападающие
: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия).
Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.
В первом туре Казахстан в гостях победил
Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла
на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.