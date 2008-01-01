Сборная Беларуси прибыла в Алматы и определилась с составом на матч Лиги наций с Казахстаном

Он состоится 7 сентября.

Фото: АБФФ©
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Сегодня 14:29
Футболисты сборной Беларуси прилетели в Алматы, где 7 сентября проведут матч с Казахстаном в рамках второго тура Лиги наций, сообщает официальный сайт АБФФ. 

К предстоящей игре будут готовиться 23 футболиста:

вратари: Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район), Сергей Игнатович ("Динамо-Брест");

защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Александр Сачивко ("Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук ("Динамо-Брест"), Алексей Легчилин ("Неман", Гродно);

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг ("Астана", Казахстан), Юрий Ковалев ("Арсенал", Тула, Россия), Иван Бахар ("Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба - "Шахтер", Солигорск), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия).

Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

В первом туре Казахстан в гостях победил Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.
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Сегодня 14:29
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