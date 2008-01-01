Зайнутдинов не сыграет за сборную Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций?

Участие полузащитника московского ЦСКА
и сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова
в матче против Беларуси
в рамках второго тура Лиги наций
находится под вопросом, сообщает
телеграм-канал "Гол емес".
В гостевой игре с Литвой игрок подвернул голеностоп и был заменен еще в первом тайме.
Окончательное решение тренерский штаб и медицинский персонал сборной примут ближе к матчу, исходя из состояния футболиста.
Отметим, что Зайнутдинов открыл счет
в игре против Литвы на третьей минуте. Атакующий полузащитник забивает в каждом втором матче за национальную команду - 14 игр, семь голов.
Матч Казахстан - Беларусь пройдет 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.