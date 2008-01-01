Зайнутдинов не сыграет за сборную Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций?

Он помог команде начать турнир с победы.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: КФФ©
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Сегодня 13:32
Участие полузащитника московского ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова в матче против Беларуси в рамках второго тура Лиги наций находится под вопросом, сообщает телеграм-канал "Гол емес".

В гостевой игре с Литвой игрок подвернул голеностоп и был заменен еще в первом тайме.

Окончательное решение тренерский штаб и медицинский персонал сборной примут ближе к матчу, исходя из состояния футболиста.

Отметим, что Зайнутдинов открыл счет в игре против Литвы на третьей минуте. Атакующий полузащитник забивает в каждом втором матче за национальную команду - 14 игр, семь голов.

Матч Казахстан - Беларусь пройдет 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.
Метки:
Футбол Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Лига наций Сборная РК по футболу
Футбол Сборные
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Сегодня 13:32
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