Матч с Литвой стал юбилейным для Исламхана в сборной Казахстана

За нее он играет с 2012 года.

Фото: КФФ©
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Сегодня 13:13
Полузащитник Бауыржан Исламхан сыграл юбилейный матч в составе сборной Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.

Встреча против Литвы (2:0) стала для него 45-й. Также он был признан лучшим игроком этого матча. 27-летний хавбек начал привлекаться в национальную команду в 2012 году.

Рекордсмены сборной Казахстана 1992-2020:

1. Самат Смаков - 76 матчей;

2. Руслан Балтиев - 73;

3. Нурбол Жумаскалиев - 58;

4. Андрей Карпович - 55;

5. Юрий Логвиненко - 51;

6. Сергей Хижниченко - 48;

7. Давид Лория - 46;

8-9. Бауыржан Исламхан - 45;

8-9. Дмитрий Шомко - 45.

В конце июля казахстанец на три года продлил контракт с клубом "Аль-Айн", за который выступает с января. Новый сезон чемпионата ОАЭ начался 3 сентября.

7 сентября команда Михала Билека примет в Алматы Беларусь в рамках второго тура Лиги наций.
Метки:
Футбол Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Лига наций Аль-Айн ФК
Футбол Сборные
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Сегодня 13:13
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