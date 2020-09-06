Матч с Литвой стал юбилейным для Исламхана в сборной Казахстана

Полузащитник Бауыржан Исламхан
сыграл юбилейный матч в составе сборной Казахстана по футболу
, сообщает KazFootball.kz
.
Встреча
против Литвы (2:0) стала для него 45-й. Также он был
признан лучшим игроком этого матча. 27-летний хавбек начал привлекаться в национальную команду в 2012 году.
Рекордсмены сборной Казахстана 1992-2020:
1. Самат Смаков - 76 матчей;
2. Руслан Балтиев - 73;
3. Нурбол Жумаскалиев - 58;
4. Андрей Карпович - 55;
5. Юрий Логвиненко - 51;
6. Сергей Хижниченко - 48;
7. Давид Лория - 46;
8-9. Бауыржан Исламхан - 45;
8-9. Дмитрий Шомко - 45.
В конце июля казахстанец на три года продлил контракт
с клубом "Аль-Айн", за который выступает с января. Новый сезон чемпионата ОАЭ начался 3 сентября.
7 сентября команда Михала Билека примет в Алматы Беларусь в рамках второго тура Лиги наций.
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