Нападающий "Астаны" за 1,5 миллиона евро сыграл в Лиге наций

Футболист "Астаны" Пиерос Сотириу
сыграл за сборную Кипра
в первом туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В Никосии команда Кипра проиграла Черногории
- 0:2. У гостей дубль оформил Стефан Йоветич, отличившийся на 60-й и 73-й минутах соответственно.
Сотириу появился на поле на 78-й минуте, когда вышел на замену вместо Мариоса Элиа.
После этой неудачи киприоты расположились на последнем, четвертом месте первой группы дивизиона С. Черногорцы с тремя очками возглавили квартет. На вторую строчку вышел Люксембург после гостевой победы над Азербайджаном - 2:1.
8 сентября сыграют Люксембург - Черногория, Кипр - Азербайджан.
Отметим, что Сотириу перешел в "Астану" зимой 2020 года из датского "Копенгагена". За его трансфер столичный клуб заплатил
1,5 миллиона евро.