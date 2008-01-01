Нападающий "Астаны" за 1,5 миллиона евро сыграл в Лиге наций

Он вышел на замену.

Пиерос Сотириу . Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 11:35
Футболист "Астаны" Пиерос Сотириу сыграл за сборную Кипра в первом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Никосии команда Кипра проиграла Черногории - 0:2. У гостей дубль оформил Стефан Йоветич, отличившийся на 60-й и 73-й минутах соответственно.

Сотириу появился на поле на 78-й минуте, когда вышел на замену вместо Мариоса Элиа.

После этой неудачи киприоты расположились на последнем, четвертом месте первой группы дивизиона С. Черногорцы с тремя очками возглавили квартет. На вторую строчку вышел Люксембург после гостевой победы над Азербайджаном - 2:1.

8 сентября сыграют Люксембург - Черногория, Кипр - Азербайджан.

Отметим, что Сотириу перешел в "Астану" зимой 2020 года из датского "Копенгагена". За его трансфер столичный клуб заплатил 1,5 миллиона евро.
Метки:
Футбол Кипр Астана ФК Сотириу Пиерос КПЛ-2020 Лига наций
Футбол Сборные
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Сегодня 11:35
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