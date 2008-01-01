Футболисты сборной Казахстана начали подготовку к первому домашнему матчу в Лиге наций

Он состоится в Алматы.

Фото: КФФ©
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Сегодня 09:41
Футболисты сборной Казахстана приступили к подготовке ко втором туру Лиги наций, в рамках которого сыграют против Беларуси.

Матч состоится 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.

В первом туре команда Михала Билека в гостях победила Литву (2:0), после чего с тремя очками расположилась на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь после поражения на своем поле от Албании (0:2) оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Билек Михал
Футбол Сборные
3
Сегодня 09:41
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