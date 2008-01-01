Португалия без Роналду разгромила Хорватию на старте Лиги наций

Игра проходила в Порту.

Фото: fpf.pt©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 09:10
Сборная Португалии по футболу успешно взяла старт в новом розыгрыше Лиги наций, победив Хорватию на своем поле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Порту завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Жоау Канселу (41-я минута), Диогу Жота (58), Жоау Феликс (70) и Андре Силва (90+5-я). У проигравших один мяч отыграл Бруно Петкович (90+1-я).



Португалия начала турнир без своего лидера Криштиану Роналду, пропустившего матч из-за воспаления пальца ноги.

Благодаря этой победе португальцы с тремя очками возглавили третью группу дивизиона А, в то время как хорваты осели на последней, четвертой строчке. На втором месте с тремя очками расположилась Франция, выигравшая на выезде у Швеции - 1:0.

8 сентября сыграют Швеция - Португалия, Франция - Хорватия.
Метки:
Футбол Португалия Роналду Криштиану Хорватия Лига наций
Футбол Сборные
0
Сегодня 09:10
© 2008 - 2020 ТОО «EML»