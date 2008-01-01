Футболист "Астаны" забил гол за сборную в матче Лиги наций с тремя пенальти

В нем сыграли еще два представителя КПЛ.

Тигран Барсегян. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 22:00
Футболист "Астаны" Тигран Барсегян отметился голом за сборную Армении в матче Лиги наций с командой Македонии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла Скопье и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе сборной Македонии отличились Эзджан Алиоски (5-я минута) и Илия Несторовски (38-я). Причем оба мяча были забиты с пенальти.

Барсегян вступил в игру после перерыва и компенсированное время реализовал 11-метровый.



Добавим, что в стартовом составе сборной Армении вышли голкипер "Шахтера" Давид Юрченко и защитник "Кайрата" Камо Оганесян. Также в заявку попал защитник "Тобола" Арман Оганесян, однако на поле так и не появился.

Следующий матч сборной Армении состоится 8 сентября в Ереване с командой Эстонии.
Метки:
Астана ФК Лига наций Армения
Футбол Сборные
0
Сегодня 22:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»