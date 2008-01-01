Футболист "Астаны" забил гол за сборную в матче Лиги наций с тремя пенальти

Футболист "Астаны" Тигран Барсегян
отметился голом за сборную Армении в матче Лиги наций
с командой Македонии, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла Скопье и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе сборной Македонии отличились Эзджан Алиоски (5-я минута) и Илия Несторовски (38-я). Причем оба мяча были забиты с пенальти.
Барсегян вступил в игру после перерыва и компенсированное время реализовал 11-метровый.
Добавим, что в стартовом составе сборной Армении вышли голкипер "Шахтера" Давид Юрченко и защитник "Кайрата" Камо Оганесян. Также в заявку попал защитник "Тобола" Арман Оганесян, однако на поле так и не появился.
Следующий матч сборной Армении состоится 8 сентября в Ереване с командой Эстонии.