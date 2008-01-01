Футболист сборной Казахстана рассказал о трудностях в первом матче Лиги наций

Подопечные Билека выиграли на выезде.

Фото: КФФ
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Сегодня 18:24
Полузащитник "Кайрата" и сборной Казахстана Айбол Абикен подвел итог матча с Литвой (2:0) в Лиге наций. Его слова приводит пресс-служба КФФ.

"Хочу поздравить весь казахстанский народ с победой. За счет быстрого гола было немного легче. Хотя сначала у нас были небольшие трудности, часто играли без мяча. Поэтому много бегали и немного устали. После второго гола нам стало легче, и мы довели матч до победы", - сказал Абикен после игры.

Ранее его партнер по сборной Исламбек Куат, забивший второй мяч в ворота Литвы, поблагодарил тренерский штаб за оказанное доверие.

7 сентября в Алматы команда Михала Билека в рамках Лиги наций сыграет с командой Беларуси.
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Футбол Сборные
0
Сегодня 18:24
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