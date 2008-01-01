Сборная Казахстана потеряла футболиста на первый домашний матч в Лиге наций

Он должен был сыграть с Литвой.

Фото: КФФ
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Сегодня 16:45
Полузащитник "Кайсара" Асхат Тагыберген не поможет сборной Казахстана в первом домашнем матче Лиги наций.

По информации Айдына Кожахмета, футболист получил травму - микронадрыв задней поверхности бедра.

Отметим, что Тагыберген был в стартовом составе сборной Казахстана на гостевой матч с Литвой (2:0), однако на предматчевой тренировке он травмировался и его заменили Юрий Перцухом.

7 сентября в Алматы команда Михала Билека примет Беларусь, которая на старте Лиги наций дома уступила Албании (0:2).

Ожидается, что в этом матче сыграет полузащитник Байхтиер Зайнутдинов, который травмировался в матче с Литвой и был заменен на 30-й минуте.
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Сборная РК по хоккею Кайсар ФК Травма Беларусь Лига наций
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Сегодня 16:45
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