Сборная Казахстана потеряла футболиста на первый домашний матч в Лиге наций

Полузащитник "Кайсара" Асхат Тагыберген
не поможет сборной Казахстана
в первом домашнем матче Лиги наций
.
По информации Айдына Кожахмета
, футболист получил травму - микронадрыв задней поверхности бедра.
Отметим, что Тагыберген был в стартовом
составе сборной Казахстана на гостевой матч с Литвой (2:0), однако на предматчевой тренировке он травмировался и его заменили Юрий Перцухом
.
7 сентября в Алматы команда Михала Билека
примет Беларусь, которая на старте Лиги наций дома уступила Албании (0:2).
Ожидается, что в этом матче сыграет полузащитник Байхтиер Зайнутдинов
, который травмировался
в матче с Литвой и был заменен на 30-й минуте.