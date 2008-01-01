Комментатор из Беларуси разобрал игру сборной Казахстана перед матчем Лиги наций

Белорусский комментатор и блогер Николай Ходасевич высказался об уровне сборной Казахстана перед очным матчем команд в рамках Лиги наций, который состоится 7 сентября в Алматы.
"Вчера посмотрел на наших соперников. Литовцы по кадровому потенциалу в диком кризисе. Проблемы в атаке и обороне. Но даже у них по структуре игры почерк временами прорезается - быстро, в касание, в такт. Сборная Казахстана простая, добротная, обученная команда. Все в позициях, с пониманием, что нужно делать. Готовность не оптимальная - во втором тайме по счету откатились к своим воротам. И второй красивый положили. Ждут в гости белорусов в понедельник. Выдумывать ничего не будут. А нам стоило бы", - написал Ходасевич в своем телеграм-канале.
Напомним, 4 сентября в Вильнюсе сборная Казахстана обыграла
команду Литвы - 2:0. Беларусь дома с таким же счетом уступила
Албании.