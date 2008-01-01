Капитан сборной Литвы нашел объяснение поражению от Казахстана в матче Лиги наций

Также он похвалил соперника.

Фото: КФФ
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Сегодня 15:36
Капитан сборной Литвы по футболу Федор Черных прокомментировал поражение от Казахстана в матче Лиги наций. Его слова приводит пресс-служба КФФ.

"Интересная, боевая игра. Моменты были у обеих команд. Считаю что сборная Казахстана забила свои моменты, а нам где-то не повезло. А так, примерно равный матч. Поздравляю Казахстан с победой. У соперника все быстрые, техничные ребята, хорошо владели мячом, очень добротная команда", - сказал Черных после игры.

Напомним, встреча команд прошла 4 сентября в Вильнюсе и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Видео голов можно посмотреть здесь.
Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Литва
Футбол Сборные
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Сегодня 15:36
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