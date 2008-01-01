Выбери лучшего игрока сборной Казахстана в матче против Литвы

На это звание претендует почти весь стартовый состав.

Сборная Казахстана по футболу. Фото с сайта kff.kz
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 13:51

Vesti.kz предлагают выбрать своим читателям лучшего игрока прошедшего матча Лиги наций между сборными Литвы и Казахстана. 

В прошедшем матче сборная Казахстана обыграла соперника со счетом 2:0 и набрала первые три очка в новом розыгрыше Лиги наций. Голами отличились Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат.

Помимо авторов голов на звание лучшего игрока матча претендуют капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, сделавший голевой пас, отработавшие на флангах Гафуржан Суюмбаев, Ян Вороговский и Марат Быстров, а также защитники Нуралы Алип, Александр Марочкин и Сергей Малый. Стоит отметить и игру голкипера Стаса Покатилова, который провел "сухой" матч. 

Ранее специализированный футбольный портал WhoScored.com, проанализировав все действия игроков, назвал лучшим в матче Литва - Казахстан Бауыржана Исламхана.

Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, игрока матча можно в нашем телеграм-канале.

Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Исламхан Бауыржан Куат Исламбек Зайнутдинов Бахтиер Покатилов Стас Аль-Айн ФК ЦСКА
Футбол Сборные
0
Сегодня 13:51
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