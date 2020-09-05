Выбери лучшего игрока сборной Казахстана в матче против Литвы

Vesti.kz предлагают выбрать своим читателям лучшего игрока прошедшего матча Лиги наций между сборными Литвы и Казахстана.
В прошедшем матче сборная Казахстана обыграла соперника со счетом 2:0 и набрала первые три очка в новом розыгрыше Лиги наций. Голами отличились Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат.
Помимо авторов голов на звание лучшего игрока матча претендуют капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
, сделавший голевой пас, отработавшие на флангах Гафуржан Суюмбаев, Ян Вороговский
и Марат Быстров
, а также защитники Нуралы Алип, Александр Марочкин
и Сергей Малый.
Стоит отметить и игру голкипера Стаса Покатилова
, который провел "сухой" матч.
Ранее специализированный футбольный портал WhoScored.com, проанализировав все действия игроков, назвал
лучшим в матче Литва - Казахстан Бауыржана Исламхана.
Проголосовать
за лучшего, по вашему мнению, игрока матча можно в нашем телеграм-канале.
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