Появилась информация о степени тяжести травмы Зайнутдинова в матче Казахстана с Литвой в Лиге наций

Появилась информация по травме футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Он был заменен уже на 30-й минуте встречи с Литвой в рамках Лиги наций.

Так, по информации Айдына Кожахмета, повреждение Зайнутдинова, из-за которого его пришлось менять еще в первом тайме, оказалось не столь существенной. Михал Билек как раз решил его заменить, чтобы поберечь к Беларуси.

Матч с Беларусью пройдет 7 сентября в Алматы на Центральном стадионе. Начало запланировано на 20:00.

Напомним, встреча дивизиона C группы 4 между Казахстаном и Литвой, прошедшая в Вильнюсе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Счет в матче открыл на третьей минуте футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. Второй мяч в ворота литовцев забил Исламбек Куат, отличившийся на 86-й минуте. Видео голов можно посмотреть здесь.