Литва назвала состав на матч с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас назвал состав на матч с Казахстаном в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, с первых минут на поле выйдут: Барткус (в), Баравикас, Паленис, Гирдвайнис, Миколюнас, Шимкус, Ласицкас, Воробьев, Сиргедас, Д. Казлаускас и Черных (к).
Ранее стал известен стартовый состав сборной Казахстана. В нем не оказалось ни одного игрока "Астаны". Так, Михал Билек выбрал следующий футболистов, которые начнут матч:
Напомним, матч пройдет в Вильнюсе и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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