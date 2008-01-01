Игорь Гамула сделал прогноз на матч Казахстана с Литвой в Лиге наций

Экс-тренер "Ростова" Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги наций, в котором Литва примет Казахстан.

"Сложно спрогнозировать, конечно, не зная всей ситуации. Наблюдаем за чемпионатом Литвы, в котором играет шесть команд. У Казахстана чемпионат побольше, но он часто останавливался из-за пандемии.

Есть ребята из Казахстана, которые играют у нас в РПЛ, - это Бахтиер Зайнутдинов, который сейчас перешел в ЦСКА. Команда эта неплохая, футбол там любят. В Казахстане растет много команд. Даже Вагнер Лав приехал в "Кайрат".

Что касается Литвы, то она в области футбола поскромнее. Там главное - баскетбол, а футбол не на первом месте.

Прогнозировать сложно, но я думаю, что будет ничья", - сказал Гамула, слова которого приводит "Чемпионат".

Напомним, матч пройдет в Вильнюсе и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Со стартовым составом сборной Казахстана на этот матч можно ознакомиться здесь.