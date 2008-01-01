Испания на пятой добавленной минуте избежала поражения в матче Лиги наций с Германией

Следующую игру испанцы проведут с украинцами.

Фото: rfef.es©
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Сегодня 14:56
Футбольные сборные Германии и Испании поделили очки в первом туре Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Штутгарте и завершилась со счетом 1:1. На 51-й минуте в составе хозяев отличился Тимо Вернер. Гости отыгрались на 90+5-й минуте усилиями Хосе Гайи. 



Таким образом, Испания и Германия, набрав по одному баллу, расположились в четвертой группе дивизиона А на втором и третьем местах соответственно.

Лидирует в квартете Украина, которая стартовала в турнире с домашней победы над Швейцарией - 2:1.

6 сентября сыграют Испания - Украина, Швейцария - Германия.
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Футбол Сборные
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Сегодня 14:56
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