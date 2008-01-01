Испания на пятой добавленной минуте избежала поражения в матче Лиги наций с Германией

Футбольные сборные Германии
и Испании
поделили очки в первом туре Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Штутгарте и завершилась со счетом 1:1. На 51-й минуте в составе хозяев отличился Тимо Вернер. Гости отыгрались на 90+5-й минуте усилиями Хосе Гайи.
Таким образом, Испания и Германия, набрав по одному баллу, расположились в четвертой группе дивизиона А на втором и третьем местах соответственно.
Лидирует в квартете Украина
, которая стартовала в турнире с домашней победы над Швейцарией
- 2:1.
6 сентября сыграют Испания - Украина, Швейцария - Германия.