Защитник сборной Литвы Саулюс Миколюнас
прокомментировал предстоящую стартовую игру с Казахстаном
в Лиге наций
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"Мы не хотим уступать дома. Я думаю, что уровень команд в нашей группе одинаковый. Игра покажет, кто сильнее. Когда-то в составе "Жальгириса" играл против "Астаны" в еврокубках. С тех пор знаком с казахстанским футболом", - приводит слова игрока сайт
КФФ.
"Жальгирис" соперничал с "Астаной" на стадии второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2016/17. Казахстанский клуб победил с общим счетом 2:1 (2:1 дома, 0:0 на выезде). В том сезоне астанчане под руководством Станимира Стойлова вышли в групповую стадию Лиги Европы.
Матч Литва - Казахстан
пройдет 4 сентября в Вильнюсе. Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире
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