Футболист сборной Литвы вспомнил о соперничестве с "Астаной" в еврокубках перед матчем с Казахстаном

Игры были квалификационными.

Саулюс Миколюнас. Фото: КФФ©
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Сегодня 13:17
Защитник сборной Литвы Саулюс Миколюнас прокомментировал предстоящую стартовую игру с Казахстаном в Лиге наций.

"Мы не хотим уступать дома. Я думаю, что уровень команд в нашей группе одинаковый. Игра покажет, кто сильнее. Когда-то в составе "Жальгириса" играл против "Астаны" в еврокубках. С тех пор знаком с казахстанским футболом", - приводит слова игрока сайт КФФ.

"Жальгирис" соперничал с "Астаной" на стадии второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2016/17. Казахстанский клуб победил с общим счетом 2:1 (2:1 дома, 0:0 на выезде). В том сезоне астанчане под руководством Станимира Стойлова вышли в групповую стадию Лиги Европы.

Матч Литва - Казахстан пройдет 4 сентября в Вильнюсе. Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.
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Футбол Лига наций Литва Сборная РК по футболу Астана ФК Лига чемпионов
Футбол Сборные
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Сегодня 13:17
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