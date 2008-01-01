"Аль-Айн" пожелал удачи Исламхану в матче Лиги наций с Литвой

Сегодня, 4 сентября, сборная Казахстана
в гостях сыграет с Литвой
в рамках первого тура Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Футбольный клуб "Аль-Айн"
из ОАЭ, за который выступает Бауыржан Исламхан
, пожелал успехов казахстанцу в предстоящем матче.
"Всего наилучшего нашей звезде Исламхану в матче с Литвой, который состоится сегодня в Лиге наций УЕФА", - говорится в сообщении клуба в Instagram.
Ранее "Аль-Айн" сообщил
, что отпустил Исламхана в сборную. В конце июля казахстанец на три года продлил
контракт с клубом, за который выступает с января. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.
Матч Литва - Казахстана пройдет в Вильнюсе. Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире
.