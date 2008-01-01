"Аль-Айн" пожелал удачи Исламхану в матче Лиги наций с Литвой

В июле он продлил контракт с клубом.

Бауыржан Исламхан. Фото: КФФ©
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Сегодня, 4 сентября, сборная Казахстана в гостях сыграет с Литвой в рамках первого тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбольный клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, за который выступает Бауыржан Исламхан, пожелал успехов казахстанцу в предстоящем матче.

"Всего наилучшего нашей звезде Исламхану в матче с Литвой, который состоится сегодня в Лиге наций УЕФА", - говорится в сообщении клуба в Instagram.

Ранее "Аль-Айн" сообщил, что отпустил Исламхана в сборную. В конце июля казахстанец на три года продлил контракт с клубом, за который выступает с января. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.

Матч Литва - Казахстана пройдет в Вильнюсе. Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.
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Футбол Аль-Айн ФК ОАЭ Исламхан Бауыржан Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Литва Лига наций
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