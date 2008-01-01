Появилось видео тренировки футболистов сборной Казахстана перед матчем с Литвой

Игру покажут в прямом эфире.

Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 11:28
Сегодня, 4 сентября, сборные Литвы и Казахстана проведут матч в рамках первого тура Лиги наций сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская федерация футбола на своем официальном сайте представила предыгровую тренировку команды Михала Билека:



Матч пройдет в Вильнюсе. Его покажут в прямом эфире.

При этом уже 7 сентября Казахстан сыграет с Беларусью в Алматы, а Литва в этот день в гостях встретится с Албанией. 

"Надеюсь, добьемся хорошего результата". Билек - о матче с Литвой в Лиге наций
Метки:
Футбол Лига наций Литва Сборная РК по футболу Билек Михал
Футбол Сборные
0
Сегодня 11:28
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