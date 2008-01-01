Появилось видео тренировки футболистов сборной Казахстана перед матчем с Литвой
Игру покажут в прямом эфире.
Фото: КФФ©
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Сегодня 11:28
Сегодня, 4 сентября, сборные
Литвы
и
Казахстана
проведут матч в рамках первого тура
Лиги наций
сезона-2020/21, сообщает корреспондент
Vesti.kz
.
Казахстанская федерация футбола на своем официальном сайте представила предыгровую тренировку команды
Михала Билека
:
Матч пройдет в Вильнюсе. Его покажут в
прямом эфире
.
При этом уже 7 сентября Казахстан сыграет с Беларусью в Алматы, а Литва в этот день в гостях встретится с Албанией.
"Надеюсь, добьемся хорошего результата". Билек - о матче с Литвой в Лиге наций
Метки:
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Литва
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Сборные
0
Сегодня 11:28
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