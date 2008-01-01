Прямая трансляция первого матча сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана.

Фото: КФФ©
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Сегодня 11:00
Сегодня, 4 сентября, сборная Казахстана по футболу стартует во втором розыгрыше Лиги наций сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первый матч на турнире команда Михала Билека проведет в Вильнюсе против Литвы. Начало - в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Главный тренер казахстанской сборной дал комментарий по предстоящему матчу. Своими ожиданиями также поделился наставник хозяев Вальдас Урбонас.

7 сентября Казахстан в Алматы сыграет с Беларусью, а Литва в этот день в гостях встретится с Албанией.

Расписание игр четвертой группы дивизиона C приведено по этой ссылке.

В дивизион С сборная Казахстана поднялась из-за решения УЕФА сменить регламент Лиги наций. В нынешнем турнире четыре лучшие команды дивизиона С поднимутся в B, а четыре худшие проведут стыковые матчи, по итогам которых две команды опустятся в D.
Метки:
Футбол Литва Сборная РК по футболу Лига наций Билек Михал
Футбол Сборные
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Сегодня 11:00
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