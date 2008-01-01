Тренер сборной Литвы рассказал об уважении к Казахстану и задачах в Лиге наций

Наставник сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас
поделился своим мнением о стартовой игре с Казахстаном
в Лиге наций
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"Очень ждем этого матча. Три дня сбора были интенсивными. Мы настроены на победу, но при этом уважаем соперника. Наша максимальная задача занять первое место в группе, а минимальная остаться в дивизионе С. Матч без зрителей будет чувствоваться в первые пять минут. Потом все будут сконцентрированы на игре. Наши футболисты будут играть от сердца", - приводит слова тренера сайт
КФФ.
Матч состоится 4 сентября в Вильнюсе. Его в прямом эфире покажет Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана. 7-го числа казахстанская команда на своем поле примет Беларусь.