"Надеюсь, добьемся хорошего результата". Билек - о матче с Литвой в Лиге наций

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего стартового матча с- Сборная Казахстана в этом году еще не играла. Игроки в чемпионате сыграли мало матчей. Несмотря на это, мы находимся в хорошем состоянии. Игроки усердно тренировались, не было проблем. Я надеюсь, что покажем хороший футбол и сделаем хороший результат.В прошлом сезоне сборная Казахстана достойно играла против Бельгии, Шотландии и России. Если мы хотим добиться хорошего результата, то должны играть так же, как в этих матчах. Я думаю, что обе команды хотят победить, - рассказал специалист.- Посмотрим, какая будет ситуация на поле. Если соперник будет играть лучше, чем мы, и у них будет много шансов забить гол, то после матча мы можем сказать, что ничья - хороший результат. Но мы хотим победить. В Казахстане некоторые тоже играют на искусственных полях, например "Астана", сборная еще играет на них, поэтому игра на "синтетике" не станет для нас проблемой.Матч Литва - Казахстан пройдет 4 сентября в Вильнюсе. Его в прямом эфире покажет Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.