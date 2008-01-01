"Надеюсь, добьемся хорошего результата". Билек - о матче с Литвой в Лиге наций

Игру покажут в прямом эфире.

Михал Билек. Фото: КФФ©
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Сегодня 08:06
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча с Литвой в Лиге наций.

- Сборная Казахстана в этом году еще не играла. Игроки в чемпионате сыграли мало матчей. Несмотря на это, мы находимся в хорошем состоянии. Игроки усердно тренировались, не было проблем. Я надеюсь, что покажем хороший футбол и сделаем хороший результат.

В прошлом сезоне сборная Казахстана достойно играла против Бельгии, Шотландии и России. Если мы хотим добиться хорошего результата, то должны играть так же, как в этих матчах. Я думаю, что обе команды хотят победить, - рассказал специалист.

- Ничья не расстроит вас?

- Посмотрим, какая будет ситуация на поле. Если соперник будет играть лучше, чем мы, и у них будет много шансов забить гол, то после матча мы можем сказать, что ничья - хороший результат. Но мы хотим победить. В Казахстане некоторые тоже играют на искусственных полях, например "Астана", сборная еще играет на них, поэтому игра на "синтетике" не станет для нас проблемой. 

Матч Литва - Казахстан пройдет 4 сентября в Вильнюсе. Его в прямом эфире покажет Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.
Метки:
Футбол Лига наций Сборная РК по футболу Литва Билек Михал
Футбол Сборные
0
Сегодня 08:06
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