Криштиану Роналду рискует пропустить матчи Лиги наций

У португальца инфекция пальца правой ноги.

Криштиану Роналду. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 19:51
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустил тренировку сборной Португалии.

У капитана команды инфекция пальца правой ноги. Роналду проходит курс лечения антибиотиками. Состояние португальца будет оцениваться ежедневно.

Сборная Португалии в ближайшее время проведет два матча Лиги наций. Национальная команда встретится с Хорватией (5 сентября) и Швецией (8 сентября). Вопрос об участии нападающего в этих играх будет решаться позже.

В сезоне-2019/2020 Роналду провел 57 матчей, забил 50 мячей и отдал пять результативных передач. В составе национальной команды он выходил на поле 164 раза и забил 99 голов.
Метки:
Роналду Криштиану Португалия Лига наций
Футбол Сборные
0
Сегодня 19:51
© 2008 - 2020 ТОО «EML»