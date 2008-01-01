Криштиану Роналду рискует пропустить матчи Лиги наций

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду
пропустил тренировку сборной Португалии.
У капитана команды инфекция пальца правой ноги. Роналду проходит курс лечения антибиотиками. Состояние португальца будет оцениваться ежедневно.
Сборная Португалии в ближайшее время проведет два матча Лиги наций. Национальная команда встретится с Хорватией (5 сентября) и Швецией (8 сентября). Вопрос об участии нападающего в этих играх будет решаться позже.
В сезоне-2019/2020 Роналду провел 57 матчей, забил 50 мячей и отдал пять результативных передач. В составе национальной команды он выходил на поле 164 раза и забил 99 голов.