Молодежная сборная Казахстана пропустила четыре мяча за тайм и проиграла Черногории в отборе на Евро-2021

Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Черногории в рамках отборочного цикла на Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Матч прошел на Центральном стадионе в Алматы и закончился со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Милутин Осмаич
(58-я и 64-я минуты), еще по разу отличились Марко Раконяц
(80-я) и Илия Вукотич
(90+2).
После этой игры Казахстан с семью очками опустился на четвертое место в группе, пропустив вперед Северную Македонию (7) по дополнительным показателям. В активе Черногории также семь баллов и пятая строчка.