Молодежная сборная Казахстана пропустила четыре мяча за тайм и проиграла Черногории в отборе на Евро-2021

Игра прошла в Алматы.

Фото: КФФ
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Сегодня 20:51
Молодежный (U-21) чемпионат Европы
Отборочный этап
Казахстан (U-21) - Черногория (U-21) 0:4

Голы: Осмаич, 58 (0:1); Осмаич, 64 (0:2); Раконац, 79 (0:3); Вукотич, 92 (0:4)

Турнирная таблица
Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Черногории в рамках отборочного цикла на Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел на Центральном стадионе в Алматы и закончился со счетом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Милутин Осмаич (58-я и 64-я минуты), еще по разу отличились Марко Раконяц (80-я) и Илия Вукотич (90+2).



После этой игры Казахстан с семью очками опустился на четвертое место в группе, пропустив вперед Северную Македонию (7) по дополнительным показателям. В активе Черногории также семь баллов и пятая строчка.
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Футбол Сборные
3
Сегодня 20:51
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