"У меня интересовались вашей командой". Экс-игрок клубов КПЛ - о старте сборной Казахстана в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу
примерно одного уровня с Литвой
, считает экс-футболист "Жетысу"
, "Актобе"
и "Тобола" Арунас Климавичюс
. Экс-защитник национальной команды Литвы в преддверии стартового матча Лиги наций
в комментарии корреспонденту Vesti.kz
назвал самых опасных футболистов в составе команды Михала Билека
и перечислил факторы, которые не дают преимущества ни одному из соперников.
"Трудно назвать фаворита. На данный момент оба соперника схожи по уровню и сложно представить, кто победит. Другое дело, мне кажется, это единственные в Европе сборные, которые играют домашние матчи на искусственных полях, так что этот фактор не будет преимуществом ни для одной из команд. Иногда, после хороших покрытий, нужно время, чтобы привыкнуть к искусственному газону. Кроме того, встреча пройдет без зрителей, поэтому здесь фактор своего поля не будет решать ничего. Очень мало преимущества дает домашний стадион без болельщиков.
Тем не менее матч покажут по телевидению. К игре есть определенный интерес. Что касается того, кто самый опасный в составе сборной Литвы, то, в первую очередь, я думаю, это Федор Черных
, который с Исламбеком Куатом
играл в "Оренбурге". К сожалению, не будет Арвидаса Новиковаса
. У него очень сильное индивидуальное мастерство, он недавно подписал контракт с турецким клубом "Эрзурумспор" и не смог прибыть в расположение национальной команды. В атаке, я думаю, это самые сильные игроки и отсутствие Новиковаса ослабляет сборную, у нас каждый игрок важен.
Если говорить о вашей команде, то у меня в тренерском штабе сборной Литвы интересовались информацией, поскольку я слежу за казахстанским футболом. Это уже не секрет, что опасаться надо Бауыржана Исламхана
, у которого есть лидерские качества, а также он индивидуально силен. В атаке это один из самых опасных игроков. Кроме того, есть Бахтиер Зайнутдинов
. Я его чуть-чуть меньше видел, но точно скажу, что ЦСКА слабых игроков не подписывает. С Исламханом я соперничал еще в Казахстане. Что касается Зайнутдинова, его карьера в "Ростове", и теперь переход в ЦСКА говорят о том, что это игрок высокого уровня. Будет интересно увидеть его в матче против Литвы.
Я верю в победу нашей команды, но пока очень сложно прогнозировать исход. Выиграет тот, кто больше будет верить в себя", - заявил Климавичюс.
Казахстан проведет матч против Литвы 4 сентября в Вильнюсе, а уже 7 числа в Алматы примет Беларусь. Игру с Литвой в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.
Отметим, что 37-летний Климавичюс выступал в КПЛ с 2011 по 2015 год за такие клубы, как "Жетысу", "Актобе" и "Тобол". Провел 118 матчей в чемпионате страны и забил восемь мячей. На его счету серебряные и бронзовые медали премьер-лиги. В начале 2020 года завершил карьеру. Сейчас возглавляет профсоюз футболистов Литвы.