Казахстан выставил Сейдахмета и футболиста из академии "Атлетико" на матч с Черногорией в отборе на молодежный Евро-2021

Молодежные сборные Казахстана
и Черногории по футболу объявили составы на матч отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В стартовый состав казахстанской "молодежки" вошел Еркебулан Сейдахмет,
а также Динмухамед Кашкен
, который в детстве занимался в академии мадридского "Атлетико".
Казахстан U-21:
Мухаммеджан Сейсен (В) (К) - Сагадат Турсынбай, Рауан Орынбасар, Алибек Касым, Динмухамед Кашкен, Геворг Наджарян - Жан-Али Пайруз, Султан Сагнаев, Адам Адахаджиев, Еркебулан Сейдахмет - Оралхан Омиртаев;
Резерв: Бекхан Шайзада (В) - Талгат Кусяпов, Лев Скворцов - Султанбек Астанов, Эльхан Астанов, Мади Жакипбаев, Арман Кенесов - Артур Шушеначев, Рамазан Каримов;
Черногория U-21:
Лазар Царевич (В) - Лука Малешевич, Стефан Милич, Милош Дринчич, Боян Роганович - Милутин Осмаич, Василие Терзич, Илия Вукотич (К), Душан Бакич - Никола Кристович, Марко Раконяц;
Резерв: Филип Джукич (В) - Огнен Обрадович, Никола Кумбурович - Данило Пешукич, Милан Вукотич, Балша Дублевич, Милош Брнович, Новица Эракович - Балша Секулич.
Матч в Алматы в прямом эфире покажет Qazsport. Начало - в 18:50 по времени Нур-Султана.