Казахстан выставил Сейдахмета и футболиста из академии "Атлетико" на матч с Черногорией в отборе на молодежный Евро-2021

Игра начнется в 19:00.

Фото: КФФ
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Сегодня 18:24
Молодежные сборные Казахстана и Черногории по футболу объявили составы на матч отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В стартовый состав казахстанской "молодежки" вошел Еркебулан Сейдахмет, а также Динмухамед Кашкен, который в детстве занимался в академии мадридского "Атлетико".

Казахстан U-21: Мухаммеджан Сейсен (В) (К) - Сагадат Турсынбай, Рауан Орынбасар, Алибек Касым, Динмухамед Кашкен, Геворг Наджарян - Жан-Али Пайруз, Султан Сагнаев, Адам Адахаджиев, Еркебулан Сейдахмет - Оралхан Омиртаев;

Резерв: Бекхан Шайзада (В) - Талгат Кусяпов, Лев Скворцов - Султанбек Астанов, Эльхан Астанов, Мади Жакипбаев, Арман Кенесов - Артур Шушеначев, Рамазан Каримов;

Черногория U-21: Лазар Царевич (В) - Лука Малешевич, Стефан Милич, Милош Дринчич, Боян Роганович - Милутин Осмаич, Василие Терзич, Илия Вукотич (К), Душан Бакич - Никола Кристович, Марко Раконяц;

Резерв: Филип Джукич (В) - Огнен Обрадович, Никола Кумбурович - Данило Пешукич, Милан Вукотич, Балша Дублевич, Милош Брнович, Новица Эракович - Балша Секулич.

Матч в Алматы в прямом эфире покажет Qazsport. Начало - в 18:50 по времени Нур-Султана. 
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Сегодня 18:24
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