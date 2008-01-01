Экс-тренер сборной Казахстана оценил шансы на успех команды Билека на старте Лиги наций

Сборной Казахстана
по силам успешно стартовать в Лиге наций
, считает экс-наставник национальной команды и клубов КПЛ Вахид Масудов
. В интервью корреспонденту Vesti.kz
он назвал факторы, благодаря которым подопечные Михала Билека
в предстоящих матчах могут обеспечить себе положительный результат.
"С командами из постсоветского пространства - Литвой и Беларусью - можно играть в футбол. Мы от них недалеко ушли, и они от нас тоже. Я думаю, если наши ребята соберутся, то покажут хорошую игру, сейчас у нас есть неплохой выбор исполнителей в атаке, тот же Исламхан, тот же Зайнутдинов, Аймбетов находится в неплохой форме. Есть из кого выстраивать команду. Кроме того, соперники нам по зубам, с ними можно безбоязненно играть, это не гранды мирового футбола", - заявил Масудов.
Напомним, сборная Казахстана 4 сентября проведет матч против Литвы в Вильнюсе, а уже 7 числа в Алматы примет команду Беларуси.
Матч с Литвой в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.