Экс-тренер сборной Казахстана оценил шансы на успех команды Билека на старте Лиги наций

Первым соперником будет Литва.

Фото: КФФ©
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Сегодня 14:50
Сборной Казахстана по силам успешно стартовать в Лиге наций, считает экс-наставник национальной команды и клубов КПЛ Вахид Масудов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал факторы, благодаря которым подопечные Михала Билека в предстоящих матчах могут обеспечить себе положительный результат.

"С командами из постсоветского пространства - Литвой и Беларусью - можно играть в футбол. Мы от них недалеко ушли, и они от нас тоже. Я думаю, если наши ребята соберутся, то покажут хорошую игру, сейчас у нас есть неплохой выбор исполнителей в атаке, тот же Исламхан, тот же Зайнутдинов, Аймбетов находится в неплохой форме. Есть из кого выстраивать команду. Кроме того, соперники нам по зубам, с ними можно безбоязненно играть, это не гранды мирового футбола", - заявил Масудов.

Напомним, сборная Казахстана 4 сентября проведет матч против Литвы в Вильнюсе, а уже 7 числа в Алматы примет команду Беларуси.

Матч с Литвой в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.
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Сегодня 14:50
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