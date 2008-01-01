Прямая трансляция матча молодежного отбора на Евро-2021 Казахстан - Черногория

Сегодня, 3 сентября, молодежная сборная Казахстана по футболу
на своем поле сыграет с Черногорией
в рамках отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч в Алматы в прямом эфире покажет Qazsport. Начало - в 18:50 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
8 сентября команда Алмаса Кулшинбаева в гостях сыграет с Израилем.
Казахстан с семью очками занимает четвертое место в шестой группе. На старте квалификационного турнира в гостях были обыграны Фарерские острова - 3:1, а затем Черногория - 2:1. Дома же казахстанская "молодежка" потерпела поражения от Испании - 0:1 и Израиля - 1:2. В своем последнем матче она в гостях сыграла вничью с Северной Македонией - 1:1.
Громкая сенсация оставила Казахстану шансы в борьбе за выход на молодежный Евро по футболу