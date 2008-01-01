Прямая трансляция матча молодежного отбора на Евро-2021 Казахстан - Черногория

Игра пройдет в Алматы.

Фото: КФФ©
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Сегодня 10:00
Сегодня, 3 сентября, молодежная сборная Казахстана по футболу на своем поле сыграет с Черногорией в рамках отборочного цикла Евро-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Алматы в прямом эфире покажет Qazsport. Начало - в 18:50 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

8 сентября команда Алмаса Кулшинбаева в гостях сыграет с Израилем.

Казахстан с семью очками занимает четвертое место в шестой группе. На старте квалификационного турнира в гостях были обыграны Фарерские острова - 3:1, а затем Черногория - 2:1. Дома же казахстанская "молодежка" потерпела поражения от Испании - 0:1 и Израиля - 1:2. В своем последнем матче она в гостях сыграла вничью с Северной Македонией - 1:1.

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