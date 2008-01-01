Сборная Казахстана по футболу прибыла в Литву на первый матч в Лиге наций

Его покажут в прямом эфире.

Фото: КФФ©
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Сегодня 08:38
Футболисты Михала Билека добрались до Вильнюса для встречи с Литвой в Лиге наций, которая состоится 4 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.



Напомним, что 7 сентября сборная Казахстана на своем поле примут Беларусь.

Михал Билек оценил форму футболистов и назвал залог успеха сборной Казахстана в матчах Лиги наций
Метки:
Футбол Литва Сборная РК по футболу Лига наций Билек Михал
Футбол Сборные
0
Сегодня 08:38
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