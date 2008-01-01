Сборная Казахстана по футболу прибыла в Литву на первый матч в Лиге наций
Его покажут в прямом эфире.
Фото: КФФ©
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Сегодня 08:38
Футболисты
Михала Билека
добрались до Вильнюса для встречи с Литвой в
Лиге наций
, которая состоится 4 сентября, сообщает корреспондент
Vesti.kz
.
Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.
Напомним, что 7 сентября сборная Казахстана на своем поле примут Беларусь.
Михал Билек оценил форму футболистов и назвал залог успеха сборной Казахстана в матчах Лиги наций
Метки:
Футбол
Литва
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Сборные
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Сегодня 08:38
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