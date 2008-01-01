"Выйдем на поле только для победы". Футболист сборной Литвы - о матче с Казахстаном в Лиге наций

Он состоится в Вильнюсе.

Даниэль Романовский. Фото: lff.lt©
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Сегодня 08:12
Полузащитник сборной Литвы по футболу Даниэль Романовский поделился своими ожиданиями от стартового матча с Казахстаном в Лиге наций.

"Я очень ждал приглашения в сборную, считаю, что был достоин приглашения, для меня большая честь представлять свою страну. Я хочу быть ведущим игроком и сделаю все возможное, чтобы стать им. Я знаю всех в сборной, нам приходилось играть раньше со многими, с некоторыми ребятами мы были одноклубниками.

Говоря о группе Лиги наций, мы думаем, что уровень команд в нашей группе одинаковый, их можно обыгрывать, и мы выйдем на поле только для победы. Было сложно играть против Украины, Сербии, Португалии, уровень этих соперников существенно другой, но сейчас все зависит только от нас", - приводит слова Романовского lff.lt.

Напомним, что игра состоится в Вильнюсе 4 сентября. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.
Метки:
Футбол Литва Сборная РК по футболу Лига наций
Футбол Сборные
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Сегодня 08:12
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