Стартовую игру сборной Казахстана в Лиге наций и матч "молодежки" с Черногорией покажут в прямом эфире

Молодежная команда играет сегодня.

Фото: КФФ©
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Сегодня 07:22
Первый матч сборной Казахстана по футболу в Лиге наций против Литвы можно будет увидеть в прямом эфире, сообщает пресс-служба КФФ.

Игра пройдет в Вильнюсе 4 сентября. Ее покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.

Также Qazsport покажет домашнюю встречу молодежной сборной Казахстана с Черногорией в рамках отборочного цикла Евро-2021. Трансляция матча, который состоится 3 сентября, начнется в 18:50.

Отметим, что 7 сентября подопечные Михала Билека дома примут Беларусь, а команда Алмаса Кулшинбаева 8-го числа в гостях сыграет с Израилем.

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига наций Литва Израиль Черногория
Футбол Сборные
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Сегодня 07:22
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