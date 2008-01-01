Стартовую игру сборной Казахстана в Лиге наций и матч "молодежки" с Черногорией покажут в прямом эфире

Первый матч сборной Казахстана по футболу
в Лиге наций
против Литвы
можно будет увидеть в прямом эфире, сообщает пресс-служба КФФ.
Игра пройдет в Вильнюсе 4 сентября. Ее покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 21:50 по времени Нур-Султана.
Также Qazsport покажет домашнюю встречу молодежной сборной Казахстана с Черногорией
в рамках отборочного цикла Евро-2021. Трансляция матча, который состоится 3 сентября, начнется в 18:50.
Отметим, что 7 сентября подопечные Михала Билека дома примут Беларусь, а команда Алмаса Кулшинбаева 8-го числа в гостях сыграет с Израилем.
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