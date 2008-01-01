Громкая сенсация оставила Казахстану шансы в борьбе за выход на молодежный Евро по футболу

Сборная Фарерских островов сенсационно обыграла команду Израиля в рамках квалификации на Евро-2021 среди игроков не старше 21 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Тофтире (Фарерские острова) и завершилась со счетом 3:1. Причем хозяева уступали после первого тайма - 0:1, но во втором смогли забить три безответных мяча.

Таким образом, Израиль потерпел первое поражение в группе и с восемью очками занимает вторую строчку. Фарерские острова, одержав первую победу, располагаются на последней строчке. Лидирует в группе Испания, которая набрала 13 очков. Единственная потеря баллов пришлась на матч с Израилем - 1:1.

Казахстан с семью очками идет третьим. На старте в гостях были обыграны Фарерские острова - 3:1, а затем Черногория - 2:1. Дома же Казахстан потерпел поражения от Испании - 0:1 и Израиля - 1:2. В своем последнем матче казахстанцы в гостях сыграли вничью с Северной Македонией - 1:1.

3 сентября Казахстан примет Черногорию в Алматы. Начало встречи в 19:00.