Михал Билек оценил форму футболистов и назвал залог успеха сборной Казахстана в матчах Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек
рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам Лиги наций с командами Литвы и Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Команда выглядит хорошо. Все ребята здоровы. Думаю, что настроение хорошее. Сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата. Сегодня показал ребятам нарезки из матчей, которые мы сыграли в прошлом году. Они видели, как работали. Они видели, что они сыграли хорошие матчи со сборными Шотландии, России и Бельгии. Я показал им, как хочу, чтобы мы играли. В тех играх ребята сделали очень хорошую работу. Если будем работать, как в прошлом году, я уверен, что результат будет", - сказал Билек.
Матч Литва - Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Через три дня в Алматы команда Билека сыграет с Беларусью.