"Будет правильно начать с победы". Лучший бомбардир КПЛ - о старте сборной Казахстана в Лиге наций

Форвард выступает за "Кайрат".

Абат Аймбетов (справа). Фото: КФФ

Нападающий алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов считает, что команде по силам удачно стартовать в Лиге наций.



"Настрой в команде очень хороший, подготовка идет по плану. Сейчас ждем прибытия еще двух игроков - Бахтиер Зайнутдинов и Марат Быстров должны присоединиться к команде. Мы должны добиться максимального результата. Первый матч в Лиге наций нас ждет против сборной Литвы. Думаю, будет правильно начать турнир с победы. Для этого мы приложим все силы. Затем будет матч с Беларусью. Там нам тоже надо брать три очка", - сказал форвард.



Команда Михала Билека сыграет со сборной Литвы на выезде в ночь с 4 на 5 сентября, а 7 числа в Алматы примет Беларусь.



Аймбетов является лучшим бомбардиром КПЛ сезона-2020. В семи матчах форвард "Кайрата" забил четыре гола.