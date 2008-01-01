Ян Вороговский рассказал о задачах сборной Казахстана в Лиге наций

Защитник бельгийского "Беерсхота" и сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский
поделился настроем на предстоящие матчи Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz
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"Готовимся в штатном режиме. Сейчас готовимся к игре с Литвой и думаем только о ней. Шансы на победу есть всегда. У нас всегда стоят задачи обыгрывать. В Литву мы едем за победой и каждую игру будем стараться выиграть. Если где-то будет тяжело - постараемся за счет характера вырвать, где-то за счет патриотизма сможем добиться хорошего результата", - сказал Вороговский.
Сборная Казахстана стартует в Лиге наций выездным матчем против Литвы. Эта игра пройдет в ночь с 4 на 5 сентября, а 7 числа подопечные Михала Билека в Алматы примут Беларусь.