Сборная Казахстана по футболу потеряла защитника перед стартом в Лиге наций

Названа причина отсутствия голкипера "Тобола".

Дмитрий Мирошниченко. Фото: КФФ
Новости спорта Футбол Сборные
0
Сегодня 18:26
Футболисты костанайского "Тобола" голкипер Игорь Шацкий и защитник Дмитрий Мирошниченко покинули расположение сборной Казахстана, информирует официальный сайт костанайского клуба.

У игроков диагностированы повреждения, из-за которых они не смогут принять участие в ближайших матчах сборной. Также игры пропустят защитник Дмитрий Шомко и нападающий Алексей Щеткин (оба - "Астана").

Вместо них приглашены голкипер алматинского "Кайрата" Данил Устименко, а также защитник Тимур Досмагамбетов и нападающий Сергей Хижниченко (оба - "Ордабасы").
⠀⠀⠀
Сборная Казахстана стартует в Лиге наций выездным матчем против Литвы 4 сентября, а 7 числа подопечные Михала Билека в Алматы примут Беларусь.
 
Метки:
Сборная РК по футболу Тобол ФК Лига наций
Футбол Сборные
0
Сегодня 18:26
© 2008 - 2020 ТОО «EML»