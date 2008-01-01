Сборная Казахстана по футболу потеряла защитника перед стартом в Лиге наций

Футболисты костанайского "Тобола" голкипер Игорь Шацкий
и защитник Дмитрий Мирошниченко
покинули расположение сборной Казахстана, информирует официальный сайт костанайского клуба.
У игроков диагностированы повреждения, из-за которых они не смогут принять участие в ближайших матчах сборной. Также игры пропустят защитник Дмитрий Шомко
и нападающий Алексей Щеткин
(оба - "Астана").
Вместо них приглашены
голкипер алматинского "Кайрата" Данил Устименко
, а также защитник Тимур Досмагамбетов
и нападающий Сергей Хижниченко
(оба - "Ордабасы").
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Сборная Казахстана стартует в Лиге наций выездным матчем против Литвы 4 сентября, а 7 числа подопечные Михала Билека в Алматы примут Беларусь.