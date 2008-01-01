Молодежная сборная Казахстана лишилась форварда российского клуба перед матчами отбора на Евро-2021

Два футболиста молодежной сборной Казахстана
не примут участие в играх против Черногории
и Израиля
в рамках квалификации молодежного чемпионата Европы-2021. Об этом сообщает официальный сайт
КФФ.
Команде не смогут помочь вратарь "Кайрата" Данил Устименко
и нападающий "Сочи" Акмаль Бахтияров
.
Первый вызван в состав национальной команды на матчи Лиги наций.
Второй не прибыл по причине рецидива полученной ранее травмы.
Вместо них приглашены голкипер Константин Пузанов из кызылординского "Байконура" и защитник Совет Саги, представляющий "Арысь" из одноименного города.
Молодежная сборная Казахстана матч с Черногорией проведет на своем поле 3 сентября, а уже 8-го числа сыграет на выезде с Израилем.