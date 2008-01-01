Молодежная сборная Казахстана лишилась форварда российского клуба перед матчами отбора на Евро-2021

Первая игра пройдет 3 сентября.

Акмаль Бахтияров. Фото: ФК "Сочи"©
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Сегодня 12:54
Два футболиста молодежной сборной Казахстана не примут участие в играх против Черногории и Израиля в рамках квалификации молодежного чемпионата Европы-2021. Об этом сообщает официальный сайт КФФ.

Команде не смогут помочь вратарь "Кайрата" Данил Устименко и нападающий "Сочи" Акмаль Бахтияров.

Первый вызван в состав национальной команды на матчи Лиги наций.

Второй не прибыл по причине рецидива полученной ранее травмы.

Вместо них приглашены голкипер Константин Пузанов из кызылординского "Байконура" и защитник Совет Саги, представляющий "Арысь" из одноименного города.

Молодежная сборная Казахстана матч с Черногорией проведет на своем поле 3 сентября, а уже 8-го числа сыграет на выезде с Израилем.
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Футбол Сборные
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Сегодня 12:54
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