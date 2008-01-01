Сборная Казахстана по футболу заменила вратаря на матчи Лиги наций

Игры пройдут 4 и 7 сентября.

Данил Устименко. Фото: КФФ©
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Сегодня 10:42
В составе сборной Казахстана по футболу произошли изменения в преддверии игр в Лиге наций, сообщает официальный сайт КФФ.

Три игрока не примут участие в матчах команды против Литвы и Беларуси. Это вратарь Игорь Шацкий, защитник Дмитрий Шомко и нападающий Алексей Щеткин.

Вместо них приглашены голкипер алматинского "Кайрата" Данил Устименко, а также представляющие шымкентский "Ордабасы" защитник Тимур Досмагамбетов и нападающий Сергей Хижниченко.

Ранее названные игроки находились в резервном списке.
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Сборная Казахстана стартует в турнире выездным матчем против Литвы 4 сентября, а уже 7-го числа подопечные Михала Билека дома примут Беларусь.
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Футбол Лига наций Сборная РК по футболу Кайрат ФК Ордабасы ФК
Футбол Сборные
1
Сегодня 10:42
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