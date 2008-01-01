Результат матча Лиги наций могут определить жребием, если игра не состоится - УЕФА

Результат матча Лиги наций могут определить жеребьевкой на фоне сложностей из-за пандемии коронавируса, если игра не состоится по вине обеих сторон или по не зависящим от них причинам, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на сайт УЕФА.

Новый регламент матчей сборных утвердил исполком УЕФА.

Матчи Лиги наций, отборочного турнира чемпионата Европы для игроков до 21 года, квалификации женского чемпионата Европы будут проводиться в соответствии с расписанием, если в команде, у которой группа игроков помещена на карантин по решению компетентного органа власти, набирается минимум 13 игроков (включая одного вратаря), имеющих право играть на данном уровне и при условии, что их результат теста на коронавирус отрицательный.

Если данные условия невозможны, то матч, если это возможно, будет перенесен, а УЕФА может выбрать новое нейтральное место проведения игры. При условии невозможности переноса решение по судьбе матча примет Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (КДЭИ) УЕФА. Сборная национальной ассоциации, по вине которой игра не состоится или не будет сыграна полностью, получит техническое поражение. Кроме случаев, когда КДЭИ решает, что матч не состоялся или был сыгран не полностью по вине обеих сторон либо по не зависящим от сторон причинам. Тогда исход матча определяет жребий (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0), который проводит УЕФА.

В случае, если член судейской бригады сдаст положительный тест на коронавирус, он может быть заменен на арбитра ассоциации, которую представляет одна из команд.