Исламхан вернулся в Казахстан

Хавбек "Аль-Айна" опубликовал фото из Тараза.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
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Сегодня 16:53
Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вернулся на родину, передает корреспондент Vesti.kz

Полузащитник "Аль-Айна" из ОАЭ вызван на матчи Лиги наций против Беларуси и Литвы. Сбор сборной начнется завтра, 31 августа, в Талгаре. 

Перед этим Исламхан заехал в родной Тараз. Он опубликовал в Instagram фото с матерью и братом. 

"У кого есть мама, тот никогда не стареет", - написал Исламхан, у которого более 126 тысяч подписчиков. 

Ранее "Аль-Айн" сообщил, что отпустил Исламхана в сборную. В конце июля казахстанец на три года продлил контракт с клубом, за который выступает с января. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.
Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Лига наций ОАЭ Аль-Айн ФК Беларусь Литва
Футбол Сборные
0
Сегодня 16:53
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