Исламхан вернулся в Казахстан

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
вернулся на родину, передает корреспондент Vesti.kz
.
Полузащитник "Аль-Айна" из ОАЭ вызван
на матчи Лиги наций против Беларуси и Литвы. Сбор сборной начнется завтра, 31 августа, в Талгаре.
Перед этим Исламхан заехал в родной Тараз. Он опубликовал в Instagram фото с матерью и братом.
"У кого есть мама, тот никогда не стареет", - написал Исламхан, у которого более 126 тысяч подписчиков.
Ранее "Аль-Айн" сообщил
, что отпустил Исламхана в сборную. В конце июля казахстанец на три года продлил
контракт с клубом, за который выступает с января. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.