Исламхан покинул расположение "Аль-Айна"

В июле он подписал новый контракт с клубом из ОАЭ.

Фото: ФК "Аль-Айн"
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Сегодня 21:06
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан покинул расположение клуба "Аль-Айн" из ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ближайшее время футболист прибудет в сборную Казахстана, куда его вызвали на матчи Лиги наций против команд Литвы и Беларуси. В "Аль-Айн" он должен вернуться до начала азиатской Лиги чемпионов.

31 августа сборная Казахстана соберется на базе в Талгаре на учебно-тренировочный сбор. Матч с Литвой команда Михала Билека проведет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе, а 7-го сыграет с Беларусью в Алматы.

Стали известны зарплата и срок контракта Исламхана с клубом из ОАЭ

В "Аль-Айн" Исламхан перешел 31 января. До приостановки сезона казахстанец успел провести десять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

31 июля он подписал новый контракт с "Аль-Айном" на три года. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.
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Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК ОАЭ Сборная РК по футболу Лига наций Казахстанцы за границей
Футбол Сборные
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Сегодня 21:06
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