Исламхан покинул расположение "Аль-Айна"

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан
покинул расположение клуба "Аль-Айн"
из ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В ближайшее время футболист прибудет в сборную Казахстана, куда его вызвали
на матчи Лиги наций
против команд Литвы и Беларуси. В "Аль-Айн" он должен вернуться до начала азиатской Лиги чемпионов.
31 августа сборная Казахстана соберется на базе в Талгаре на учебно-тренировочный сбор. Матч с Литвой команда Михала Билека проведет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе, а 7-го сыграет с Беларусью в Алматы.
Стали известны зарплата и срок контракта Исламхана с клубом из ОАЭ
В "Аль-Айн" Исламхан перешел 31 января. До приостановки сезона казахстанец успел провести десять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.
31 июля он подписал
новый контракт с "Аль-Айном" на три года. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.