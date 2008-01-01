"Это не Португалия или Украина". Тренер Литвы - о матче с Казахстаном в Лиге наций

Команды сыграют в четвертой группе дивизиона C.

Вальдас Урбонас. Фото: football24.ua©
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Сегодня 11:57
Главный тренер сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас поделился своими ожиданиями от предстоящих игр с Казахстаном и Албанией в Лиге наций.

"Лига наций - официальный турнир УЕФА, и это обязывает нас серьезно готовиться к нему. Конечно, общая ситуация повлияла на состав команды и подбор игроков, но я по-прежнему убежден, что играть за сборную остается целью каждого футболиста. 

Я думаю, что наша группа в этом сезоне позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом, и я надеюсь, что мы сможем побороться за победы. Казахстан, Албания - хорошие команды, но это не Португалия или Украина. Мы начнем с нуля", - приводит его слова Delfi.lt.

Тренер Литвы пожаловался на небогатый выбор игроков перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Отметим, что матч Литва - Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Через три дня казахстанцы сыграют с Беларусью в Алматы, а литовцы в гостях встретятся с Албанией.

Расписание игр четвертой группы дивизиона C приведено по этой ссылке
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Сегодня 11:57
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