"Это не Португалия или Украина". Тренер Литвы - о матче с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас
поделился своими ожиданиями от предстоящих игр с Казахстаном
и Албанией
в Лиге наций
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"Лига наций - официальный турнир УЕФА, и это обязывает нас серьезно готовиться к нему. Конечно, общая ситуация повлияла на состав команды и подбор игроков, но я по-прежнему убежден, что играть за сборную остается целью каждого футболиста.
Я думаю, что наша группа в этом сезоне позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом, и я надеюсь, что мы сможем побороться за победы. Казахстан, Албания - хорошие команды, но это не Португалия или Украина. Мы начнем с нуля", - приводит его слова Delfi.lt
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Тренер Литвы пожаловался на небогатый выбор игроков перед матчем с Казахстаном в Лиге наций
Отметим, что матч Литва - Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Через три дня казахстанцы сыграют с Беларусью в Алматы, а литовцы в гостях встретятся с Албанией.
Расписание игр четвертой группы дивизиона C приведено по этой ссылке
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