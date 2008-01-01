Литва вызвала футболистов "Тараза", немецких и бельгийских клубов на матч с Казахстаном в Лиге наций

Команды встретятся в Вильнюсе.

Овидиус Вербицкас. Фото: 15min.lt©
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Сегодня 20:35
Сборная Литвы опубликовала состав на матчи против Казахстана и Албании в Лиге наций, сообщает официальный сайт местной Федерации.

В списке 23 игроков, причем двое из них находятся без клуба. Вызов получил и полузащитник "Тараза" Овидиус Вербицкас

Состав сборной Литвы:

Вратари: Джюгас Барткус ("Хапоэль Ирони", Израиль), Томас Шведкаускас ("Ломмель СК", Бельгия) и Эдвинас Гертмонас ("Жальгирис").

Защитники: Роландас Баравикас ("Неа Саламина", Кипр), Миндаугас Палионис ("Ян Регенсбург", Германия), Линас Климавичюс (без клуба), Эгидиюс Вайткунас ("Кауно Жальгирис"), Эдвинас Гирдвайнис ("Юрдинген 05″, Германия), Саулюс Миколюнас ("Жальгирис"), Доминикас Бараускас ("Ритеряй") и Марк Бенета ("Заглембе", Польша).

Полузащитники: Домантас Шимкус, Модестас Воробьевас (оба - "Жальгирис"), Донатас Казлаускас ("Ритеряй"), Юстас Ласицкас ("Вождовац", Сербия), Мартинас Дапкус ("Кауно Жальгирис"), Домантас Антанавичюс ("Целе", Словения),, Овидиус Вербицскас ("Тараз", Казахстан), Гратас Сиргедас ("Кауно Жальгирис"), Таутвидас Элиошюс ("Паневежис") и Даниил Романовский ("Олимпик", Украина).

Нападающие: Федор Черных (без клуба) и Каролис Лаукжемис ("Истра 1961″, Хорватия).

Сборная Казахстана вызвала футболистов из РПЛ и Бельгии на матчи Лиги наций  

Матч Литва - Казахстана пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Через три дня казахстанцы сыграют с Беларусью в Алматы, а литовцы в гостях встретятся с Албанией.
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Сегодня 20:35
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