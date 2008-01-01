Литва вызвала футболистов "Тараза", немецких и бельгийских клубов на матч с Казахстаном в Лиге наций

Сборная Литвы
опубликовала состав на матчи против Казахстана
и Албании
в Лиге наций
, сообщает официальный сайт
местной Федерации.
В списке 23 игроков, причем двое из них находятся без клуба. Вызов получил и полузащитник "Тараза" Овидиус Вербицкас
.
Состав сборной Литвы
:
Вратари
: Джюгас Барткус ("Хапоэль Ирони", Израиль), Томас Шведкаускас ("Ломмель СК", Бельгия) и Эдвинас Гертмонас ("Жальгирис").
Защитники
: Роландас Баравикас ("Неа Саламина", Кипр), Миндаугас Палионис ("Ян Регенсбург", Германия), Линас Климавичюс (без клуба), Эгидиюс Вайткунас ("Кауно Жальгирис"), Эдвинас Гирдвайнис ("Юрдинген 05″, Германия), Саулюс Миколюнас ("Жальгирис"), Доминикас Бараускас ("Ритеряй") и Марк Бенета ("Заглембе", Польша).
Полузащитники
: Домантас Шимкус, Модестас Воробьевас (оба - "Жальгирис"), Донатас Казлаускас ("Ритеряй"), Юстас Ласицкас ("Вождовац", Сербия), Мартинас Дапкус ("Кауно Жальгирис"), Домантас Антанавичюс ("Целе", Словения),, Овидиус Вербицскас ("Тараз", Казахстан), Гратас Сиргедас ("Кауно Жальгирис"), Таутвидас Элиошюс ("Паневежис") и Даниил Романовский ("Олимпик", Украина).
Нападающие
: Федор Черных (без клуба) и Каролис Лаукжемис ("Истра 1961″, Хорватия).
Сборная Казахстана вызвала футболистов из РПЛ и Бельгии на матчи Лиги наций
Матч Литва - Казахстана пройдет
в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Через три дня казахстанцы сыграют
с Беларусью в Алматы, а литовцы в гостях встретятся с Албанией.