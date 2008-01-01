Нападающий "Астаны" может не сыграть за сборную Казахстана в Лиге наций

Его могут заменить игроки из резервного состава.

Алексей Щеткин. Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 12:06
Футболист "Астаны" Алексей Щеткин получил серьезную травму в матче против "Тобола" в четвертом туре КПЛ, в результате чего рискует не сыграть за сборную Казахстана в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

29-летний форвард получил повреждение на 16-й минуте встречи и был заменен на Дорина Ротариу. Его команда в итоге проиграла "Тоболу" - 0:2.

Теперь тренерский штаб национальной команды может заменить Щеткина на одного из нападающих, находящихся в резервном списке. В их числе Сергей Хижниченко ("Ордабасы"), Владислав Васильев ("Рух", Беларусь), Бауыржан Турысбек ("Тараз"), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба - "Тобол"), Тохтар Жангылышбай ("Ордабасы"), Артур Шушеначев ("Кайрат").

Напомним, стартовые матчи в новом розыгрыше Лиги наций казахстанцы проведут против Литвы и Беларуси - 4 и 7 сентября соответственно.
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Футбол Сборные
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Сегодня 12:06
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