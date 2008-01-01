Футболисты "Астаны", Кайрата", "Тобола" и "Шахтера" вызваны в сборную Армении

Четыре игрока из казахстанской премьер-лиги
вызваны в сборную Армении на первые матчи Лиги наций
, сообщает официальный сайт
Федерации футбола страны.
В списке оказались вратарь "Шахтера" Давид Юрченко
, защитники Камо Оганесян
из "Кайрата" и Арман Оганесян
из "Тобола", а также хавбек "Астаны" Тигран Барсегян
.
5 сентября сборная Армении в гостях сыграет с Северной Македонией, а спустя три дня дома примет Эстонию.
Отметим, что для Юрченко этот вызов в сборную стал первым. Уроженец Туркменистана, который с детства проживает в России и имеет армянские корни по маме, решил играть
за Армению в марте.