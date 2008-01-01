Футболисты "Астаны", Кайрата", "Тобола" и "Шахтера" вызваны в сборную Армении

Команда начнет Лигу наций в гостях.

Камо Оганесян. Фото: Reuters©
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Вчера 23:27
Четыре игрока из казахстанской премьер-лиги вызваны в сборную Армении на первые матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. 

В списке оказались вратарь "Шахтера" Давид Юрченко, защитники Камо Оганесян из "Кайрата" и Арман Оганесян из "Тобола", а также хавбек "Астаны" Тигран Барсегян

5 сентября сборная Армении в гостях сыграет с Северной Македонией, а спустя три дня дома примет Эстонию. 

Отметим, что для Юрченко этот вызов в сборную стал первым. Уроженец Туркменистана, который с детства проживает в России и имеет армянские корни по маме, решил играть за Армению в марте. 
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Кайрат ФК Астана ФК Тобол ФК Шахтер ФК Армения Лига наций КПЛ-2020
Футбол Сборные
0
Вчера 23:27
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