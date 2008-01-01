Стала известна причина исключения футболиста "Астаны" из сборной на матч с Казахстаном

Встреча состоится в сентябре в Алматы.

Иван Маевский. Фото: АБФФ
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Сегодня 17:10
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель объяснил причину отсутствия полузащитника "Астаны" Ивана Маевского в окончательном составе на матчи Лиги наций. Его слова приводит Sportarena.

"Тренерский штаб посмотрел достаточно игр. Не секрет, что приоритет отдается игрокам национального чемпионата. Выбирали футболистов, исходя из того, в какой форме тот или иной находится, кто себя хорошо зарекомендовал на протяжении последнего месяца. Есть исполнители, которых по объективным причинам в составе нет. Например, Щербицкий в данный момент на обследовании. По семейным обстоятельствам отсутствует Иван Маевский. Вошли в положение человека, он не был тут полгода, дела с дочкой", - сказал Мархель.

Добавим, что в окончательный список сборной Беларуси попали два игрока казахстанских клубов: защитник "Жетысу" Никита Наумов и хавбек "Астаны" Макс Эбонг.

Сборная Беларуси соберется 31 августа, а 4 сентября в Минске примет Албанию. Через три дня команда встретится с Казахстаном в Алматы.
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Футбол Сборные
0
Сегодня 17:10
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