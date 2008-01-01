Стала известна причина исключения футболиста "Астаны" из сборной на матч с Казахстаном

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель
объяснил причину отсутствия полузащитника "Астаны" Ивана Маевского
в окончательном составе на матчи Лиги наций. Его слова приводит Sportarena
.
"Тренерский штаб посмотрел достаточно игр. Не секрет, что приоритет отдается игрокам национального чемпионата. Выбирали футболистов, исходя из того, в какой форме тот или иной находится, кто себя хорошо зарекомендовал на протяжении последнего месяца. Есть исполнители, которых по объективным причинам в составе нет. Например, Щербицкий в данный момент на обследовании. По семейным обстоятельствам отсутствует Иван Маевский. Вошли в положение человека, он не был тут полгода, дела с дочкой", - сказал Мархель.
Добавим, что в окончательный список сборной Беларуси попали
два игрока казахстанских клубов: защитник "Жетысу" Никита Наумов и хавбек "Астаны" Макс Эбонг.
Сборная Беларуси соберется 31 августа, а 4 сентября в Минске примет Албанию. Через три дня команда встретится с Казахстаном в Алматы.